Президент подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях в Раде

Ранее он его ветировал, чтобы исключить пункт об импичменте.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады", который был принят 19 декабря с его правками.

Документ определяет полномочия, порядок создания и работы временных следственных и специальных комиссий (ВСК), говорится на сайте Офиса президента.

Временная следственная комиссия парламента определяется как коллегиальный временный орган, который создается из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования во вопросам, которые имеют общественный интерес.

Комиссия не может создаваться по вопросам совершения правосудия судом, установления вины или ее отсутствия в уголовном производстве, а также вопроса, который является предметом деятельности созданной Радой другой следственной комиссии.

Временная специальная комиссия – это коллегиальный временный орган парламента, который создается из числа народных депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, законопроектов и других актов Рады на правах главного комитета, если предмет правового регулирования не принадлежит к полномочиям уже существующих комитетов.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о временных следственных и специальных комиссиях парламента с предложениями президента Владимира Зеленского, которые не предусматривают процедуру импичмента.

6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Та версия закона гласила, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК предусматривалась необходимость собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывал полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия. Документ был ветирован президентом.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.