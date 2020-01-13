Украина планирует возобновить участие в сессиях ПАСЕ в этом году

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге.

Украинская делегация планирует возобновить участие в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

Соответствующее постановление №2718 от 11 января, внесла в верховную Раду глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, передают "Українськi Новини".

Проект постановления предусматривает утверждение парламентом заявления об участии украинской делегации в работе ПАСЕ в 2020 году.

"Целью участия делегации Украины в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, которая сложилась в результате агрессивной внешней политики России, донесение объективной информации о противозаконных действиях РФ на оккупированных территориях Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что участвуя в сессиях ПАСЕ, Украина "намерена предпринимать усилия для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена Совета Европы и преодоления ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложной информации о ситуации в Украине".

Ближайшая сессия ПАСЕ запланирована на 27-31 января в Страсбурге (Франция).

Напомним, в конце июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

В сентябре в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ, ее возглавила Ясько. Тем не менее, глава комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии.

23 сентября украинская делегация ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Сообщалось, что делегация будет проводить только консультации с партнерами.