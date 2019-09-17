Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
ГлавнаяПолитика

Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ, - нардеп Гончаренко
Фото: unian.net

В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом сообщил в фейсбуке народный депутат Алексей Гончаренко.

Всего, по его информации, в делегации 12 участников. Семеро из них - от партии "Слуга народа" - Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько и Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности", Сергей Соболев от "Батькивщины" и Юлия Левочкина от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Леся Василенко от "Голоса" и Дмитрий Лубинец от депутатской группы "За будущее".

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно.

Напомним, в июле Комитет Рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ. Предложение главы украинской делегации Владимира Арьева было поддержано единогласно.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также