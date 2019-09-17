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Глава миссии ООН призвала ВР разрешить переселенцам голосование на местных выборах

Матильда Богнер также считает обязанностью Украины выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий.

Глава миссии ООН призвала ВР разрешить переселенцам голосование на местных выборах
Матильда Богнер
Фото: spring96.org

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает Верховную Раду предоставить временно перемещенным лицам возможность голосовать на предстоящих местных выборах. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила глава миссии Матильда Богнер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы призываем парламент принять меры для того, чтобы предоставить ВПЛ и трудовым мигрантам возможность проголосовать на местных выборах, запланированных на 2020 год", - сказала глава Мониторинговой миссии ООН.

Она отметила, что Мониторинговая миссия будет следить за развитием событий вокруг Избирательного кодекса, на который президент Украины Владимир Зеленский наложил вето, предоставив парламенту 30 дней на внесение изменений в документ.

Богнер подчеркнула необходимость решить проблему с выплатой пенсий жителям временно неподконтрольных территорий Донбасса: "Пенсии следует выплачивать всем, кто имеет на них право, независимо от места их проживания. Это настоятельная рекомендация. И мы надеемся, что новое правительство будет считать ее одним из приоритетов".

Кроме того, в Миссии отмечают, что нужно найти механизм погашения задолженности по выплате пенсий.

Вместе с тем Миссия ООН считает положительным знаком решение Кабинета министров о компенсациях семьям, чьи дома разрушены вследствие конфликта на Донбассе. Однако ряд вопросов вызывает у нее обеспокоенность, в частности условие, согласно которому претендующие на компенсации лица должны проживать в том же населенном пункте, где находится и разрушенное жилье, а также то, что средства на эти нужды будут предусмотрены в бюджете после 2020 года.

Напомним, правящая партия "Слуга народа" намерена завершить реформу децентрализации и провести местные выборы уже в апреле 2020 года.

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