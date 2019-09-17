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Арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы России по делу об активах Приватбанка в Крыму

Россия заявляет, что банк приобрел свои активы незаконно еще до аннексии.

Арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть доводы России по делу об активах Приватбанка в Крыму
Фото: ukrreporter.com.ua

Постоянная палата арбитражного суда в Гааге согласилась рассмотреть доводы российской стороны, которая утверждает, что ПриватБанк незаконно приобрел свои активы в Крыму еще до того, как Россия аннексировала полуостров. Такое заявление сегодня обнародовало Министерство юстиции России.

Рассмотрение состоится в рамках судебного процесса между ПриватБанком и Россией, в котором украинский банк уже получил первую победу - арбитраж подтвердил свою юрисдикцию в иске ПриватБанка против России и начал процесс подсчета размера компенсации, которую должна выплатить Россия.

"Арбитры позволили предоставить доказательства того, что банк, который находился под контролем украинского олигарха Игоря Коломойского, был незаконным владельцем имущества, которое, по утверждению истца, было экспроприировано Россией", - сообщили в российском Минюсте.

Напомним, что Гаагский арбитраж принял решение в пользу государственного ПриватБанка 15 февраля 2019. Тогда постоянная палата третейского суда в Гааге подтвердила свою юрисдикцию в иске ПриватБанка против России, в котором украинский банк требует возместить 1 млрд долларов за утраченное из-за аннексии Крыма имущество и активы.

В то же время Гаагский арбитраж отложил принятие решения о размере компенсации, которую Россия должна выплатить ПриватБанку, на следующие этапы слушаний этого дела.

1 марта стало известно, что Гаагский арбитраж встал на сторону Нафтогаза в судебном споре против России за потерянные Нафтогазом активы в Крыму, сумма убытков для компенсации может составить до 8 млрд долларов.

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