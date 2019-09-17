Балух рассказал о пытках в России
Балух рассказал о пытках в России
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
ГлавнаяПолитика

Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу, - СМИ

66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд.

Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу, - СМИ
Фото: EPA/UPG

Бывший начальник департамента внешнего наблюдения ВМД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, вскоре может выйти на свободу.

66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд, пишет KyivPost.

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - заявил Пукач.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по "закону Савченко". Теперь, если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее судебное заседание по Пукачу назначено на 9 октября.

9 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также