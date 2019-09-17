Осужденный за убийство Гонгадзе Пукач может выйти на свободу, - СМИ

Бывший начальник департамента внешнего наблюдения ВМД Алексей Пукач, осужденный к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе, вскоре может выйти на свободу.

66-летний Пукач изменил показания и продолжает подавать апелляции в суд, пишет KyivPost.

"Я могу признать, что превысил свои полномочия, и это привело к смерти Гонгадзе. Я уже отбыл полный срок за это преступление. Они не имели права дать мне пожизненное", - заявил Пукач.

Ранее он говорил, что вместе с ним должны сидеть экс-президент Леонид Кучма и его помощник Владимир Литвин.

Кроме того, в 2018 году Пукачу по просьбе адвокатов пересчитали срок по "закону Савченко". Теперь, если суд удовлетворит кассацию, Пукач может выйти на свободу.

Следующее судебное заседание по Пукачу назначено на 9 октября.

9 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позже в лесу в Киевской области нашли его обезглавленный труп.