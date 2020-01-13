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Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы

Нардеп опубликовал ответ на запрос в ГПУ.

Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Фото: Анна Стешенко

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, опубликовав в своем фейсбуке ответ на запрос в ГПУ. 

"Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 КК (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 КК (разглашение данных досудебного следствия)", - рассказал Гончаренко.

Фото: facebook/alexeygoncharenko

Дело расследует Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

"Записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон. В этом случае просто увольнения с должности – недостаточно. Считаю, что непредвзятое расследование действий Трубы и других фигурантов – это дело чести для правоохранителей", - отметил нардеп.

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