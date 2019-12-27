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Зеленский уволил главу ГБР Трубу и назначил временной и.о. нардепа Венедиктову

Указ подписан 27 декабря. 

Зеленский уволил главу ГБР Трубу и назначил временной и.о. нардепа Венедиктову
Фото: 5.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Государственного бюро расследований. Об этом говорится в указе №960/2019, обнародованном на сайте Офиса президента.

Следующим своим указом №961/2019 он назначил временную исполняющую обязанности главы ГБР.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в указе.

Согласно с данными на сайте Верховной Рады, Ирина Венедиктова является членом фракции "Слуга народа". Возглавляет парламентский комитет по вопросам правовой политики.

Ирина Венедиктова
Фото: LIGA.net
Ирина Венедиктова

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. Нового директора выберут на конкурсе, до тех пор исполнять его обязанности будет исполнять назначенный президентом временный руководитель.

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