В случае обмена экс-беркутовцев на пленных ставится под сомнение доведение любого уголовного дела в Украине до конца - адвокат

Если экс-беркутовцев, обвиняемых за преступления, которые привели к смерти 49 человек, внесут в списки на обмен и обменяют на пленных, это не только разрушит многолетний судебный процесс, но и правоохранительную и судебную систему, более того - угрожает суверенитету Украины.

Об этом заявляет адвокат Небесной сотни Евгения Закревская, передает корреспондент LB.ua.

Она объясняет, что обмен пленными не запрещен Женевскими конвенциями, но это - внешняя политика, но уголовное дело не имеет никакого отношения к внешней политике.

"Вооруженный международный конфликт, как мы его сейчас трактуем, официально подтвержден Международным уголовным судом с июля 2014 года. Хотя мы на международной арене коммуницировали этот конфликт как международный (как войну с Россией), в пределах нашего законодательства очень долгое время он назывался «АТО». И задержанным боевикам (а также российским военным) инкриминировали уголовные правонарушения, связанные с терроризмом", - объясняет она.

По мнению Закревской, когда людей меняют, несмотря на процессуальные натяжки, это соответствует международному праву, поскольку де-факто - они действительно пленные.

"Когда для обмена таким людям меняют меру пресечения, юридическая составляющая синхронизируется с фактической составляющей. А беркутовцы не является ни участниками конфликта, ни пострадавшими. И их преступления не связаны с конфликтом. Получается, что есть требование от РФ обменять людей, которые проходят по уголовным производствам, никоим образом не привязанных ни к АТО, ни к вооруженному конфликту, ни к противостоянию. Потому что инкриминируемые события произошли до начала конфликта. А это уже вмешательство во внутреннюю политику Украины", - говорит Закревская.

"Это вмешательство в независимость суда, в независимость прокуратуры, ставится под сомнение доказательство любого уголовного дела в Украине до конца. То есть Россия говорит: мы берем любое уголовное производство и можем выпустить обвиняемого на свободу. Как граждане Украины должны относиться в этой ситуации к России? Как к факту, который влияет на основы правосудия, судебной и правоохранительной системы больше, чем это делает государство. То есть это реальная потеря суверенитета, если это допустить. Потеря государственного суверенитета может привести к тому, что потом вообще никто никого не сможет обменять", - считает адвокат.

При этом она добавляет, что полностью логичен обмен экс-беркутовцами после получения ими приговора.

"После получения приговора, без какого-либо вмешательства - абсолютно законно путем помилования и без ущерба для правоохранительной, судебной системы, без ущерба конкретному делу можно обменять равноценно на политзаключенных", - добавляет она.

Напомним, сегодня стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на завтра, 27 декабря.

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.

Ранее Святошинский суд отпустил под домашний арест Сергея Тамтуру, а в октябре даже позволил ему снять электронный браслет, чтобы "устроиться на работу".

Остальные подозреваемые в расстрелах на Институтской скрываются от следствия в России, в том числе командир роты "Беркута" Дмитрий Садовник. Россия даже предоставила Садовнику гражданство.