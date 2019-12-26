"На акциях памяти Кати Гандзюк активисты разворачивают баннер «Молчание убивает». Для Романа Ратушного это может перестать быть метафорой".

Телеведущий и волонтер Сергей Притула публично обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом поддержать активиста Романа Ратушного, который является координатором протестной инициативы в защиту Протасова Яра в Киеве.

В обращении, опубликованном в фейсбуке, Притула сообщил, что Роман Ратушный уже в течение почти двух месяцев скрывается от преследований и круглосуточно находится под охраной неравнодушных граждан, которые обеспечивают его физическую безопасность.

Фото: facebook.com/serhiyprytula Сергей Притула и Роман Ратушный

"Когда разбитые головы, челюсти и сотрясение мозга стали для противников застройки обыденным явлением (всего были зафиксированы 17 эпизодов избиения "титушней" представителей общины), на помощь Роману, которого местные избрали координатором протестной инициативы, подтянулись ребята, для которых, после российских танков, "титушки" не казались чем-то весьма страшным. Когда застройщики поняли, что силой продавить вопрос будет сложно, а сама проблема вышла в публичную плоскость, на Рому начали выходить переговорщики", - сообщил Притула.

По его словам, сначала Ратушному предлагали 50 тыс. долларов США, "чтобы он просто исчез с горизонта и не мешал".

"Когда Рома объяснил, что он в процессе не ради денег, а просто потому, что нельзя просто так взять и нагнуть киевлян, тактика поменялась. Сначала это были «мягкие угрозы». Затем прямые. Круглосуточное наблюдение, машины с «мордоворотами» под его домом и домом брата", - написал Притула.

После встречи активиста с президентом Зеленским, который пообещал, что все будет хорошо и Ратушному нечего бояться, ничего не поменялось. "Титушки" просто поменяли номера на машинах, на которых осуществляли слежку.

"Возможно, это такое стечение обстоятельств. А возможно потому, что один из переговорщиков от застройщика сейчас трудоустроен в Офисе президента. А отец еще одного сотрудника Офиса работает в структурах Корбана. Я не знаю.

Знаю только то, что в силах Владимира Александровича прекратить травлю Романа Ратушного. Простой поддержкой в публичной плоскости. Геополитика - это важно. Но жизнь одного конкретно взятого украинца - не меньше! И когда президент публично поддержит Романа - это будет его гарантией безопасности. Потому что в таком случае атака на Романа будет уже атакой и на президента", - отметил шоумен.

"Я знаю, что Владимир Зеленский прочтет это сообщение. Я очень прошу его вмешаться в ситуацию и сделать все, чтобы Роман встретил Новый Год не скрываясь по людям, а дома с мамой. Может, даже чтобы «квартал» посмотрел. Это займет каких-то 30 секунд во время традиционного обращения к украинцам с беговой дорожки или из "Теслы". На акциях памяти Кати Гандзюк активисты разворачивают баннер «Молчание убивает». Для Романа Ратушного, в его 22 года, это может перестать быть метафорой", - заявил Сергей Притула.

По его мнению, для решения вопроса застройки Протасова Яра может хватить одного коммуникатора от президентского офиса, так как община и КГГА не справляются. "Только если можно, не кого-то из двух выше упомянутых", - добавил Притула.

Как сообщалось, 22 ноября участники акции в защиту Протасова Яра принесли под Офис президента дрова. Лидер протеста заявил, что ему угрожает человек из команды Зеленского. В ходе акции из Офиса Президента к активистам никто не вышел.

Напомним, активные противостояния в Протасовом Яру начались в мае этого года, когда жители увидели вырубку лета и строительство бетонного забора.

Застройщик - днепровская компания "Дайтона Груп". Проект предусматривает строительство высоток на месте зеленой зоны.

1 мая застройщик установил бетонный забор, чтобы начать застройку - это произошло параллельно с оглашением результатов выборов. Активисты вышли на массовые акции протеста и инициировали судебные иски, открытие криминальных производств и добились остановки строительства. Также они инициировали процесс предоставления всему Протасову Яру статус объекта природно-заповедного фонда, после чего Корбан в переписке ФБ открыто стал угрожать Роману Ратушному. По словам Романа, ему угрожают похищением и расправой.

10 октября Владимир Зеленский открыто пообещал разобраться с ситуацией, однако по сей день этого не произошло.