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В Киеве произошла стрельба, ранена женщина

Сообщение правоохранителям поступило от медиков.

В Киеве произошла стрельба, ранена женщина
Фото: 24tv.ua

В Подольском районе Киева 26 декабря произошла стрельба, в результате которой была ранена женщина. Пострадавшей предоставляется медицинская помощь, сообщили в пресс-службе столичной полиции

Отмечается, что стрельба произошла на проспекте Правды. 

"На спецлинию "102" поступило сообщение от врачей о том, что в Подольском районе женщина получила ранение. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента.

Решается вопрос о предоставлении происшествию правовой квалификации.

Напомним, что 23 декабря в Киеве в Гидропарке застрелили мужчину. Неизвестный высокий мужчина с закрытым банданой лицом обстрелял автомобиль Toyota и скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона.

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