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В Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб человек, еще двое ранены

ЧП произошло во время ссоры между тремя мужчинами. 

В Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб человек, еще двое ранены
Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Садки Винницкой области во время ссоры между тремя мужчинами сдетонировала граната, в результате чего погиб один мужчина и еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

26 декабря у 28-летнего местного жителя возник конфликт со своими товарищами, во время которого он начал им угрожать взрывным устройством. В результате взрыва пострадали трое мужчин. Один из них умер во время предоставления медицинской помощи в больнице.

"Около 2:30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы два жителя села Садки. Один из них умер", – уточнили правоохранители.

По предварительной информации, конфликт возник во дворе дома владельца гранаты. Ссора произошла во время застолья, и, когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и начал угрожать ее подорвать. Товарищи пытались его успокоить и забрать взрывоопасный предмет, но он сдетонировал.

Фото: vn.npu.gov.ua

Травму получил и владелец гранаты – у него осколочное ранение ноги, он был прооперирован. Правоохранители открыли уголовное производство по статье за умышленное убийство и незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Напомним, в Киевской области в селе Великая Солтановка во двор дома частных предпринимателей бросили гранату. Взрыв повредил две машины. 

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