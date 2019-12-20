Купянский районный суд Харьковской области приговорил жителя Луганской области к лишению свободы сроком на 10 лет и один месяц за попытку подрыва железнодорожных путей.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

Как сообщалось, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ предупредили диверсионный акт на железной дороге в Харьковской области. Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем российских спецслужб.

"Для совершения диверсии был избран дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС. Диверсия должна была привести к разрушению и длительному выводу из строя одной из основных железнодорожных артерий, по которой обеспечивается логистика для нужд Вооруженных Сил Украины на востоке страны", - подчеркнули в спецслужбе.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 км осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона. Однако, контрразведчики заранее заменили взрывное устройство на муляж, благодаря чему диверсию удалось предотвратить.

Позже исполнителя задержали - это житель Луганской области, который ранее принимал участие в войне России против Украины. Он был завербован представителями "МГБ ЛНР" и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении украинсой армии. Позже он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и диверсии, за что ему обещали материальное вознаграждение.

Фото: Пресс-центр СБУ

Как выяснилось, организатором диверсии был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник СБУ Луганской области, который перешел на сторону оккупантов. Он находится в розыске за создание террористической группы или террористической организации и дезертирство.

Фото: Пресс-центр СБУ

Напомним, в декабре прошлого года СБУ заявила, что предотвратила взрыв на железной дороге в Харьковской области. Сообщалось, что подрывнику подменили тротил на муляж.

Ранее правоохранительные органы обнаружили и обезвредили взрывчатку под водопроводом Северский Донец - Донбасс.