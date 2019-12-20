Правоохранители Шевченковского района столицы задержали подозреваемых в организации интернет-магазина по продаже наркотиков. У них изъяли психотропов на сумму более 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Сначала полицейские задержали девушку с запрещенными веществами. После этого разоблачили еще одного участника группы сбытчиков в момент, когда он собирался делать так называемые «закладки».

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В квартире подозреваемых был проведен обыск и задержание еще двух сообщников. Одним из фигурантов дела оказался киевлянин 1996 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Пакеты с психотропами организатор «бизнеса» реализовывал через интернет-магазин и отправлял запрещенные вещества под видом торгового бренда с логотипами магазина.

По данному делу начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 18 декабря СБУ в Одессе сожгла наркотики на 100 млн долларов. Уничтожению подверглись оптовые партии котрабандных марихуаны, кокаина и героина.