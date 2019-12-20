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Рада усилила соцзащиту военным, которые получили инвалидность из-за боевых действий

Документ поддержало 323 нардепа. 

Рада усилила соцзащиту военным, которые получили инвалидность из-за боевых действий
Фото: Анна Стешенко

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1198 "О внесении изменения в статью 13 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны". 

"РБК-Украина" сообщает, что документ поддержали 323 нардепа.

Военнослужащим, получившим инвалидность в ходе боевых действий, предоставляется право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства внутренних дел, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

Напомним, 27 ноября Кабмин утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья внутренне перемещенными лицами и участниками АТО/ООС с объемом финансирования 200 млн грн.

100 миллионов гривен будет направлено для предоставления кредитов переселенцам и 100 миллионов гривен для кредитования участников АТО/ООС. Кредит будет предоставляться на срок до 20 лет, а процентная ставка составит 3% годовых.

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