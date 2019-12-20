​Группа "За будущее" в Раде потеряла одного депутата

Группа "За будущее" в Верховной Раде потеряла одного депутата - из нее вышел Владислав Поляк.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на пленарном заседании в пятницу.

"Сообщаю о выходе из депутатской группы "За будущее" в Верховной Раде 9 созыва. Прошу объявить мое заявление на пленарном заседании. Поляк", - зачитал Разумков это обращение.

В составе "За будущее" осталось 22 народных депутата.

Владислав Поляк был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области.

До избрания был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.