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Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентов

Российский президент похвалил своего кума.

Медведчук приехал к Путину с идеей переговоров в "нормандском формате" на уровне парламентов
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится на сайте Кремля.

"Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с первым заместителем председателя правительства – министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым и главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. Обсуждался, в частности, ход российско-украинских переговоров по соглашению о транзите газа", - сказано в официальном заявлении.

В то же время "РИА Новости" пишет, что Медведчук рассказал Путину об идее подключить парламенты Германии, Франции, России и Украины к работе "нормандского формата".

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - заявил на это Путин. По его мнению, "реакция будет только положительной".

Напомним, что Медведчук - депутат Верховной Рады, он один из лидеров пророссийской партии ОПЗЖ.

Сейчас переговоры в "нормандском формате" проходят только на уровне лидеров государств и их политических советников, а также министров иностранных дел.

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