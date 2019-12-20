Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации

Правовой вакуум мог привести к прекращению операций.

Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации
Фото: EPA/UPG

Верховная Рада отложила на год запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), которая в автоматическом режиме должна формировать пары "донор-реципиент". В течение ближайшего года организация трансплантации может осуществляться на основании информации на бумажных носителях.

За соответствующий законопроект №2457 во втором чтении и в целом проголосовали в среду 320 народных депутатов.

Информационная система до сих пор не создана и будет запущена в тестовом режиме не раньше апреля, поэтому эти изменения необходимы, чтобы с 2020 года не возник правовой вакуум и операции не прекратились.

Депутаты отказались от поддержанной в первом чтении идеи создания специализированного учреждения "Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток", но и отдельного госоргана по трансплантации, который предусмотрен в действующей редакции закона, тоже не будет.

Депутаты также уточнили статья 143 Уголовного кодекса об ответственности врачей-трансплантологов. Уголовная ответственность будет только за умышленное нарушение порядка трансплантации, которое привело к существенному ущербу здоровья пациента.

Часть положений закона о трансплантации убираются и будут прописаны в подзаконных нормативно-правовых актах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также