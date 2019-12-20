Рада отложила на год запуск электронной системы трансплантации

Верховная Рада отложила на год запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), которая в автоматическом режиме должна формировать пары "донор-реципиент". В течение ближайшего года организация трансплантации может осуществляться на основании информации на бумажных носителях.

За соответствующий законопроект №2457 во втором чтении и в целом проголосовали в среду 320 народных депутатов.

Информационная система до сих пор не создана и будет запущена в тестовом режиме не раньше апреля, поэтому эти изменения необходимы, чтобы с 2020 года не возник правовой вакуум и операции не прекратились.

Депутаты отказались от поддержанной в первом чтении идеи создания специализированного учреждения "Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток", но и отдельного госоргана по трансплантации, который предусмотрен в действующей редакции закона, тоже не будет.

Депутаты также уточнили статья 143 Уголовного кодекса об ответственности врачей-трансплантологов. Уголовная ответственность будет только за умышленное нарушение порядка трансплантации, которое привело к существенному ущербу здоровья пациента.

Часть положений закона о трансплантации убираются и будут прописаны в подзаконных нормативно-правовых актах.