Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Число заболевших гепатитом в черниговской школе возросло до 41

Среди них 30 детей и 11 взрослых.

Число заболевших гепатитом в черниговской школе возросло до 41
Фото: glavcom.ua

Количество людей, которые заболели вирусным гепатитом "А" в черниговской школе №7, увеличилось до 41.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 10.12.2019 г. зарегистрирован 41 больной, среди них 30 детей и 11 взрослых… Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - говорится в сообщении.

Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически.

Напомним, вспышка вирусного гепатита А в черниговской школе была выявлена в октябре.

Полиция открыла по данному факту уголовное производство.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также