В Днепропетровской области мужчина умер от ботулизма из-за засоленной рыбы

С начала 2019 года в Украине ботулизмом заболели 123 человека, 5 умерло.

В Днепропетровской области от ботулизма умер 34-летний мужчина, который употреблял засоленную в домашних условиях рыбу. Об этом на фейсбуке сообщил Центр общественного здоровья.

"Вчера, 3 декабря, от ботулизма умер 34-летний мужчина. Больной обратился в больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад. Мужчине был поставлен диагноз "ботулизм" и оперативно оказана медицинская помощь, в том числе введена противоботулиническая сыворотка. К сожалению, в связи с тяжелым течением болезни, мужчину спасти не удалось", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ подчеркнули, что с начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 детей). 5 человек умерло.

Больше всего случаев зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

Все пострадавшие получили противоботулиническую сыворотку.

Причинами заболевания в 76% случаев является пищевая продукция, которая была изготовлена в домашних условиях, в 11% - продукция, приобретенная в торговой сети.

53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов.

Симптомы ботулизма чаще всего возникают постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса.

Напомним, в октябре также сообщалось про смерть от ботулизма, в связи с употреблением в пищу вяленой рыбы, присланной по "Новой почте".