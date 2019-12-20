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Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн

Расходы увеличили в части материального обеспечения.

Кабмин увеличил бюджет фонда соцстрахования на 1 млрд грн
Фото: Макс Левин

Правительство увеличило бюджет Фонда социального страхования Украины на 2019 год на 1 млрд грн за счет перевыполнения плана по доходам. Об этом сообщает пресс-центр фонда.

Расходы увеличили в части материального обеспечения (финансирование больничных, пособий по беременности и родам и пособий на погребение), общая сумма расходов составила 15,361 млрд грн.

В фонде отметили, что изменения связаны с фактическим перевыполнением статьи доходов бюджета, в частности за счет более прогнозируемой уплаты ЕСВ страхователями (работодателями), а также перераспределения средств.

Общие доходы ФССУ с учетом остатка средств на начало года составляют 25,665 млрд грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента. Под верификацию госвыплат попадают пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

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