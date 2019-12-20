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Комитет Рады по свободе слова обратится в ГБР из-за обысков "Думской"

На следующее заседание комитета пригласят представителей НАБУ и "Думской".

Комитет Рады по свободе слова обратится в ГБР из-за обысков "Думской"
Фото: РБК

Члены Комитета Рады по вопросам свободы слова провели срочное совещание по поводу обысков на телеканале "Думская TV" и решили обратиться к ГБР. Об этом сообщила член комитета и депутатка от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба на фейсбуке. 

"Провели экстренное совещание комитета по вопросам свободы слова, узнав о том, что утром из-за обысков НАБУ была прекращена трансляция одесской "Думская TV". Члены комитета единогласно поддержали обращение к ГБР о том, что следственные действия необходимо проводить с учетом специфики работы журналистов и не допускать препятствования их профессиональной деятельности", - написала она.

Цыба также добавила, что на следующее совещание комитета, которое состоится 15 января, пригласят представителей НАБУ и "Думской".

Напомним, партия "Европейская Солидарность" считает обыски "Думская ТВ", прямым политическим давлением на независимый телеканал. 

Также "ЕС" обратилась к представителю ОБСЕ по защите свободы слова Арлему Дезире, чтобы "соответствующие структуры Совета Европы, которые следят за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, немедленно обратили на это внимание и отреагировали".

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