Посол Китая Ду Вэй назвал это "последним аккордом" его каденции в Украине.

Китай передал украинским подразделениям ГосЧС 52 единицы техники и оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, (около 318 млн гривен). Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Сообщается, что уже в ближайшее время, после прохождения учений, ее направят в регионы. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, это уже второй совместный проект между МВД и Китаем. Первую партию техники Китай передал Украине в 2016 году.

Фото: mvs.gov.ua

Среди переданной техники - пожарные автоподъемники, автолестницы, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры. Сегодня, 26 декабря Китай и Украина подписали акт передачи техники.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Китаем и поблагодарил за поддержку ведомства.

«Эти 52 единицы техники очень необходимы для нашей службы. Вся она будет использоваться по назначению. И особенно хочу поблагодарить за высотные автоподъемники и автолестницы. Прошлая партия техники, которую мы получили, постоянно используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций или для их предупреждения. Надеюсь, что вы увидели в лице ДСНС надежного партнера и наше сотрудничество будет укрепляться, - отметил Чечеткин.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный Посол Китая в Украине Ду Вэй сказал, что он завершает свою каденцию на посту посла в Украине и поэтому передача техники - "замечательный последний аккорд".

Напомним, в 2016 году, к 25-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, Катай передал Украине 25 единиц инженерной и спасательной техники, 32 комплекта аварийно-спасательного оборудования на общую сумму более 185 млн гривен. Среди техники - автокраны, бульдозеры, экскаваторы, пикапы, дизельные генераторы и водяные насосы.

Более того, в июле 2018 года Китай предоставил нашей стране 50 автомобилей скорой помощи.