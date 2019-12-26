За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Невельского - из миномета калибра 120 мм.; два раза неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Луганское и Новолуганское.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Невельское.

Напомним, 25 декабря оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе. В результате был ранен один украинский военный.