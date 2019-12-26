Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Суперкомпьютер разрешил спор в определении лучшего игрока между Роналду и Месси
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
В Днепропетровской области от наркоза в больнице умер один пациент, еще шесть пострадали
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами
Жена Михаэля Шумахера дала редкое интервью с обнадеживающими перспективами
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья
В центре Симферополя продают елки из Прикарпатья
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих не было.

За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"25 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в утренней сводке.

Шесть обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Красногоровки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Невельского - из миномета калибра 120 мм.; два раза неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия; у населенного пункта Васильевка - из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" обстрелам подверглись населенные пункты Крымское, Луганское и Новолуганское.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Невельское.

Напомним, 25 декабря оккупанты девять раз открывали огонь на Донбассе. В результате был ранен один украинский военный.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также