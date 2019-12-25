Министр обороны взял под личный контроль дело об избиении военнослужащей в Одесской области

Замминистра разбирается с ситуацией на месте происшествия.

В Одесской области на территории одной из воинских частей неизвестные избили женщину-военнослужащего. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк взял дело под личный контроль.

Об этом министр сообщил в своем фейсбуке.

"Только что мне стало известно о факте избиения женщины-военнослужащего в одной из воинских частей в Одесской области", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, с рабочим визитом в Одессе находится его заместитель Иван Руснак, который разбирается с ситуацией на месте.

Отмечается, что параллельно Военная служба правопорядка проводит служебное расследование и предоставляет соответствующие материалы в Военную прокуратуру.

Загороднюк подчеркнул, что берет это дело под личный контроль.

"Детали сообщу после того, как выясню все подробности", – добавил он.

Ранее Загороднюк в интервью LB.uа рaссказал, что Минобороны создает группу, которая будет заниматься изучением нарушения прав военнослужащих.