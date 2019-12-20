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У боевиков "ЛНР" обнаружили вооружение российской армии

После обстрела 9 декабря военные нашли гранату из РШГ-1 "Таволга".

У боевиков "ЛНР" обнаружили вооружение российской армии
Фото: gp.gov.ua

Генеральная прокуратура получила новые доказательства наличия вооружения Российской Федерации у боевиков в Луганской области.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

"Генеральная прокуратура Украины задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как 9 декабря боевики "ЛНР" обстреляли позиции ВСУ, при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянных боеприпас. Речь идет о гранате, выпущенной из реактивного штурмового гранатомета РШГ-1 "Таволга", 2006 года выпуска, производства РФ.

В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 "Таволга" на вооружении не состоял и не состоит.

"Эти доказательства будут использованы по делам против РФ  в международных и национальных судах", - заявили в Генпрокуратуре.

Напомним,  летом прошлого года на оставленных боевиками позициях у Водяного в Донецкой области нашли  корпус от РШГ "Таволга" и амуницию, характерную для ВС РФ.

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