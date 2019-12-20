В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя

В Киеве в результате столкновений на ул. Крещатик пострадали четыре правоохранителя, были задержаны восемь человек. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Инцидент произошел во время того, как к сотрудникам полиции, несшим службу в центре Киева, подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт.

Молодые люди не отреагировали на требования полиции прекратить правонарушение, использовали слезоточивый газ и начали потасовку.

"Для прекращения противоправных действий полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских совершил предупредительный выстрел в воздух",– добавили правоохранители.

Напомним, 17 декабря представители "Национального корпуса" подрались с правоохранителями, в результате чего были задержаны 26 человек. У некоторых полицейских диагностировали серьезные травмы.