"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя

Полицейский вынуждено стрелял в воздух. 

В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя
Фото: 112

В Киеве в результате столкновений на ул. Крещатик пострадали четыре правоохранителя, были задержаны восемь человек. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Инцидент произошел во время того, как к сотрудникам полиции, несшим службу в центре Киева, подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. 

Молодые люди не отреагировали на требования полиции прекратить правонарушение, использовали слезоточивый газ и начали потасовку.

"Для прекращения противоправных действий полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских совершил предупредительный выстрел в воздух",– добавили правоохранители.

Напомним, 17 декабря представители "Национального корпуса" подрались с правоохранителями, в результате чего были задержаны 26 человек. У некоторых полицейских диагностировали серьезные травмы.  

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также