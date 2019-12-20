В следственном изоляторе города Кропивницкий обнаружили тайник, в которой заключенные хранили запрещенные предметы.

Об этом сообщила в фейсбуке администрация Государственной уголовно-исполнительной службы.

"В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком МИЗО работниками ДКВС разоблачен тайник, в которой заключенные хранили большое количество запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Среди найденного: более 100 литров водки: 83 колоды игральных карт; устройства для нанесения татуировок;

44 мобильных телефонов; 30 зарядных устройства для телефонов; две игровых приставки; около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки; ключи от камерных дверей; устройства для передачи запрещенных предметов; дрожжи и закваска для самогоноварения; фишки для покера; колюще-режущее и рабочий инструмент; наркотические средства и устройства для их употребления.

Фото: facebook.com/adkvsu

Фото: facebook.com/adkvsu

Отмечается, что изъятые предметы описаны, а также по будет проведено служебное расследование.

Обыски в учреждении продолжаются.

Фото: facebook.com/adkvsu

Напомним, 17 декабря в Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО. После этого в изоляторе был введен особый режим и открыты два уголовных дела.