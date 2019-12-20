Кабмин выделил деньги на покупку жилья жителям обвалившегося дома в Дрогобыче

Кабинет министров выделил 40,7 млн гривен на приобретение жилья жителям обвалившегося дома в Дрогобыче Львовской области.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на распоряжение правительства.

"Средства выделены жителям, которые нуждаются в отселении из аварийного жилого дома 101 по улице Грушевского в Дрогобыче, поврежденного в результате чрезвычайной ситуации 28 августа 2019 года. Осуществить указанные расходы поручено Министерству финансов за счет средств резервного фонда государственного бюджета", - говорится в документе.

Отмечается, что Львовская областная госадминистрация, в свою очередь, должна утвердить в течение недели по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Минэкономики, торговли и сельского хозяйства и Минфином перечень расходов, связанных с осуществлением выплат.

Также до 25 декабря 2019 года ОГА должна предоставить отчет об использовании этих средств.

Напомним, обвал дома в Дрогобыче произошел ночью 28 августа. В результате обрушения погибли восемь человек.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.367 ( служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. В порядке ст.208 УПК Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия - 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города. Суд отправил их под дневной домашний арест.

По итогам проверки выяснилось, что причиной обрушения дома стало разрушение средней несущей стены подвала.

В сентябре из резервного фонда бюджета Львовской области для пострадавших выделили 1,3 млн гривен.