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В четверг в Украине будет до +9, в большинстве областей дожди

В Киеве будет 7 градусов. 

В четверг в Украине будет до +9, в большинстве областей дожди
Фото: EPA/UPG

В Киеве 26 декабря облачно, временами дождь, ветер северно-западный, 7-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +5…+7 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…+4 градуса. 

В Карпатах ночью небольшой снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса. В Моршине небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса. В Трускавце небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса. В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов. 

Напомним, в Национальном природном парке "Синевир" медведи до сих пор не уснули из-за слишком высокой температуры воздуха.

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Источник: "Українські новини"
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