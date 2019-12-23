​Во вторник в Киеве до +8 градусов, временами дождь

Ночью в столице будет такая же температура.

Во вторник, 24 декабря, в Киеве облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +6…+8 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, временами дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов.

В Карпатах сильный мокрый снег, температура ночью +1…-4 градуса, днем +1…-4 градуса.

На севере Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +3…+10 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +2…+8 градусов.

На юге Украины облачно, временами дождь, только ночью в Запорожской области без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Крыму облачно, временами дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов.