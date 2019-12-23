В следственном изоляторе города Кропивницкий провели проверку соблюдения прав заключенных.

Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"После получения информации от Южного межрегионального управления исполнения уголовных наказаний и пробации о нападении заключенного, который нанес телесные повреждения психологу и пытался дестабилизировать оперативную обстановку и режим в следственном изоляторе №14, региональным представителем Офиса омбудсмена была проведена оперативная проверка соблюдения прав заключенных в условиях введения особого состояния", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 18 декабря в следственном изоляторе на 30 дней был введен особый режим. В учреждении провели обыски помещений, в ходе которых правохранители изъяли запрещенные предметы. Также группой быстрого реагирования применялись специальные средства, в том числе для отстрела резиновыми пулями.

"Установлено, что спецсредства применили к 25 заключенным. Этим лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Каждый заключенный был осмотрен медработником и ему была оказана медпомощь. Все случаи применения специальных средств задокументированы. Прокуратурой области начата проверка законности их применения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 20 декабря в Кропивницком СИЗО один из заключенных был найден мертвым. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Телесных повреждений при осмотре не обнаружено.

22 декабря представители омбудсмена провели повторную проверку, в ходе которой подтвердились факты превышения полномочий со стороны работников групп быстрого реагирования. "Применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

По итогам мониторинга был уволен заместитель по оперативной работе Радион Друмов и заведующий медчасти Александр Степанов. Также решается вопрос об увольнении замначальника учреждения по коммунально-бытовому обеспечению - начальника отдела интендантского и хозяйственного обеспечения Валерия Артеменко.

"Работа на территории СИЗО продолжается - будет проводиться осмотр камер, общение с заключенными на предмет выяснения обстоятельств бунта, условий содержания и обращения с ними... также будет проверена медицинская документация", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 декабря в Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО. После этого в изоляторе был введен особый режим и открыты два уголовных дела.

27 мая в Южной исправительной колонии (№51) в Одессе произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Заключенные совершили поджог одного из зданий на территории колонии в знак протеста против условий содержания - антисанитарии, недостатка пищи и ее плохого качества, а также побоев и вымогательства.

Бунт подавили, в результате инцидента пострадали 13 сотрудников колонии. Заведение было переведено на особый режим, который запрещает посещения и передачи. После этого Минюст решил колонию законсервировать.