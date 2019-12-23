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Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" Антоненко

Защитник опубликовал скриншоты с видео трансляции ATR во время блокады Крыма.

Адвокат по делу Шеремета опроверг доказательство о "принте" Антоненко
Фото: Макс Левин

Адвокат одного из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Влад Добош опубликовал фото, которые, по его словам, опровергают причастность к преступлению Андрея Антоненко (Riffmaster).

Об этом Добош сообщил в фейсбуке.

"Прилагаю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека! То видео, где он зафиксирован, и это явно не Рифмастер!" - написал адвокат.

Он также добавил скриншоты с видеозаписи трансляции крымскотатарского телеканала ATR во время блокады Крыма в ноябре 2015 года. На одном из них - мужчина в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако, лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.

Отметим, что одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва машины в центре Киева.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве - это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко и ветеран АТО Андрей Антоненко. Кроме них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Организатором убийства следствие считает Антоненко (Риффмастер), увлекшегося "ультранационалистическими идеями" и культивирующего "величие арийской расы, разграничения общества по принципу национальной принадлежности". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. Подробнее об этом деле читайте в материале LB.ua "Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?"

13 декабря суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Антоненко.

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