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Кто будет следующими?

Удивительная способность нашей власти создавать самой себе проблемы. В первую очередь, неумением или нежеланием общаться со своими избирателями. Прямо, не из автомобиля или велосипеда. И уж точно – не во время оздоровительной пробежки.

Понимаю, наш президент остро не любит оппозиционирующих ему политиков. Настолько остро, что постоянно повышает их рейтинг. По-видимому поэтому прибегает к картинкам в автомобиле, на велосипеде и в пробежке. Тем самым позволяя себе говорить не всерьез, уклоняясь от важных тем и кричащих вопросов. И в правду, я, избиратель не могу требовать глубины и искренности от задыхающегося на бегу человека.

Его коллега, Владимир Путин действовал солиднее: догонял в небе журавлей, плавал под водой… А молодящийся белорус Лукашенко играл в хоккей. Естественно, всегда выигрывая. Как и великий мастер дзюдо Путин, легко и скоро побеждая не сопротивляющегося противника.

Фото: EPA/UPG

Меня не интересуют спортивные достижения моего президента. Совсем не интересуют. В недавнем прошлом вполне удачными, эффективными премьерами были передвигавшиеся в коляске инвалиды. Меня интересует иное: почему мой президент оставляет на серьезных постах безвольных и неумных людей, почему решать проблему приватизации земли нужно именно так, нахраписто, грязно, цинично.

Я горожанин. И в моих планах нет покупки земельного участка. Да и денег на это у меня нет и не будет. Но я постоянно вижу перед собой большие песочные часы, где тонкая струйка опадающего песка приближает конец власти «Слуг народа». Очень разных, симпатичных, циничных, интеллектуалов, неумных… Конец власти тех людей, которым я отдал на выборах свой голос. Не из-за слепого доверия к ним, мне тогда неизвестным. А по причине своей тяжелой ненависти к вконец зарвавшемуся Петру Порошенко. Которого я сам прежде сделал президентом, проголосовав за него.

Ночью случайно включил трансляцию заседания в аграрном комитете Верховной Рады. Скорбное было зрелище. Наблюдая наглую глухоту председателя комитета, якобы, не слышащего шумных протестов вокруг, я подумал о таком: еще несколько месяцев подобной «внутренней политики» неизбежно приведут к полному разочарованию людей, голосовавших за Владимира Зеленского. И, одновременно, к росту доверия к оппозиционным крикунам с неотмытыми биографиями. К сожалению.

Кто будет следующими? Еще более худшие? Впервые подумал: в следующих выборах участвовать не буду. Потому что тяжело переживаю свою личную ответственность за ситуацию в стране.

Семен ГлузманСемен Глузман, диссидент, психиатр
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