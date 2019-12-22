Зеленский поздравил иудеев Украины с Ханукой

Иудеи начали отмечать один из крупнейших праздников, который продлится восемь дней.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских иудеев с праздником Хануки.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой - праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - говорится в тексте поздравления.

Президент пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Ханука - один из крупнейших еврейских праздников, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В этом году эти дни приходятся на период с 22 по 30 декабря.

В этот праздник иудеи вспоминают об освобождении и очищении Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры.