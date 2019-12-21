Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
Зеленский пришел на новогодний корпоратив "Слуги народа" (обновлено)
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
На выезде из Киева автомобиль сбил насмерть двух велосипедистов
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Стали известны подробности газовых договоренностей с Россией
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
В США впервые запустили космический корабль Boeing Starliner, но старт не удался (обновлено)
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
Младена Качурець про звільнення з МОЗ: "Я вірю, що нам вдасться повернутись"
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
В центре Киева произошла потасовка, пострадали четыре правоохранителя (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
Украина и Россия договорились о продолжении транзита газа (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Пристайко отверг аргументы Путина об "исконных территориях"

"К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать".

Пристайко отверг аргументы Путина об "исконных территориях"
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает несостоятельными аргументы президента России Владимира Путина об исконно российских территориях в составе Украине.

"История - не очень надежный советник по политическим делам. К историческим аргументам обычно обращаются тогда, когда нечего больше сказать. Но история может давать уроки; один из таких уроков слишком хорошо известен, чтобы его игнорировать: тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то «исконные территории», - всегда постигает плохой финал", - сказал министр в комментарии "Укринформу".

Пристайко подчеркнул, что Украина - независимое суверенное государство, границы и территориальная целостность которой признаны всеми странами мира и защищены международным правом.

"И если именно мы должны предоставить кому-то очередной урок истории - то так тому и быть", - заявил Пристайко.

Напомним, 19 декабря во время пресс-конференции Путин заявил, что в ходе создания Советского Союза "исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения", были переданы в состав УССР.

Он назвал это решение "странноватым" и заявил, что "теперь мы с этим разбираемся".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также