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Подозреваемому в злоупотреблении властью экс-нардепу Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. грн

Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в отеле, хотя имел жилье в столице. 

Подозреваемому в злоупотреблении властью экс-нардепу Дмитрию Колесникову назначили залог в 750 тыс. грн
Фото: opposition.org.ua

Высший антикоррупционный суд назначил залог в размере 750 тыс. гривен бывшему народному депутату и экс-министру промышленной политики Дмитрию Колесникову, которого подозревают в незаконном получении компенсации за съем жилья в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

"21 декабря следователь судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил меру пресечения экс-министру промышленной политики, нардепу VIII созыва в виде залога в размере 750 тыс грн", - говорится в сообщении.

Также на Дмитрия Колесникова возложили обязанности сообщать детективам об изменении места своего жительства и работы, воздерживаться от общения со свидетелями и сдать загранпаспорт на хранение детективу.

Если он нарушит одну из этих обязанностей, суд может применить более жесткую меру пресечения.

Ранее, 17 декабря, детективы НАБУ сообщили Дмитрию Колесникову о подозрении. 

Он получил 738 тысяч гривен компенсации за проживание в отеле, хотя имел жилье в столице. 

Напомним, в августе 2018 года 172 нардепа VIII созыва, из которых 21 имеют жилье в Киеве или окрестностях, получили компенсацию на общую сумму 3,5 млн гривен.

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