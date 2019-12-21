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Украинская ГТС в три раза мощнее "Северного потока-2", - Пристайко

Пристайко назвал российский газовый проект "больше политическим, чем экономическим".

Украинская ГТС в три раза мощнее "Северного потока-2", - Пристайко
Фото: Укринформ

Украина способна обеспечить поставки газа потребителями в Европейском союзе, ведь украинская газотранспортная система превышает мощности российского газопровода "Северный поток-2" в три раза.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил после встречи с главой немецкого МИД Хайко Маасом, передает DW.

"Мы считаем, что украинская газотранспортная система способна обеспечить поставки газа потребителям в Европейском Союзе. Причем, в объемах, втрое превышают мощности газопровода "Северный поток-2"", - сказал глава украинского МИД.

Пристайко отметил, что проект "Северный поток-2" является больше политическим, чем экономическим.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намерены ввести относительно российского газопровода "Северного потока-2".

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