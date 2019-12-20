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В армии Германии появятся военные раввины

Минобороны также планируется привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей.

В армии Германии появятся военные раввины
Фото: Википедия

В германской армии впервые за почти 100 лет вновь будут служить военные раввины - министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава Центрального совета евреев  Йозеф Шустер подписали в Берлине соответствующий государственный договор.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауэр отметила, что подписанный документ является "мощным сигналом для наших еврейских солдат".

Согласно планам, первые военные раввины поступят на службу в бундесвер уже в течение 2020 года. Они будут заниматься духовным окормлением немецких солдат иудейского вероисповедания в Германии и за рубежом. В бундесвере насчитывается около 300 таких военнослужащих. В среднесрочной перспективе планируется привлечь до 10 военных раввинов.

Крупные христианские церкви в Германии уже много лет обеспечивают вооруженные силы военными священниками. Министерство обороны ФРГ также планируется привлечь в бундесвер и мусульманских священнослужителей. Пока неясно, как именно это будет организовано. Число немецких солдат, исповедующих ислам, оценивается в 3 тысячи человек.

Напомним, в мае  2016 года Германия впервые с 1990 года объявила об увеличении численности своей армии.

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