Во Франкфурте суд запретил деятельность Uber

В Германии в городе Франкфурт суд запретил деятельность компании Uber, аргументировав это тем, что мобильное приложение не имеет правильной лицензии для работы, пишет Politico.

Суд постановил, что Uber следует прекратить работу, поскольку компания не имеет лицензии на аренду, а приложение действует с использованием лицензированных водителей, работающих через компании по прокату авто.

"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услуги и, следовательно, является предпринимателем, согласно с содержанием Закона о пассажирских перевозках", - пояснили в суде Франкфурта.

Кроме этого, суд указал на нарушения правил возвращения водителей на базу - драйверы, которые заканчивают поездку и не имеют другой в очереди, должны вернуться в свою штаб-квартиру.

"Uber не имеет разрешения на пассажирские перевозки в Германии, однако компания устанавливает тарифы и взимает плату за проезд", - сказал представитель истца Taxi Deutschland Дитер Шленкер.

В Uber в ответ на решение суда заявили, что компания стремиться быть надежным партнером для немецких городов, работая с лицензированными операторами (частных арендованных авто).

Напомним, в ноябре 2019 лондонские власти отказали Uber в продлении лицензии. Компания потеряла ее в 2017 году и с тех пор работала по временному разрешению.