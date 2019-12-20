"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Импичмент Трампа. Кто последним сыграет на рояле?
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Трансформация Вооруженных сил продлится весь следующий год, - министр обороны
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшей замглавы Миграционной службы Пимаховой
ГлавнаяМир

Во Франкфурте суд запретил деятельность Uber

Это связано с отсутствием необходимой лицензии. 

Во Франкфурте суд запретил деятельность Uber
Фото: EPA/UPG

В Германии в городе Франкфурт суд запретил деятельность компании Uber, аргументировав это тем, что мобильное приложение не имеет правильной лицензии для работы, пишет Politico.

Суд постановил, что Uber следует прекратить работу, поскольку компания не имеет лицензии на аренду, а приложение действует с использованием лицензированных водителей, работающих через компании по прокату авто. 

"С точки зрения пассажира, Uber сам предоставляет услуги и, следовательно, является предпринимателем, согласно с содержанием Закона о пассажирских перевозках", - пояснили в суде Франкфурта.

Кроме этого, суд указал на нарушения правил возвращения водителей на базу - драйверы, которые заканчивают поездку и не имеют другой в очереди, должны вернуться в свою штаб-квартиру. 

"Uber не имеет разрешения на пассажирские перевозки в Германии, однако компания устанавливает тарифы и взимает плату за проезд", - сказал представитель истца Taxi Deutschland Дитер Шленкер.

В Uber в ответ на решение суда заявили, что компания стремиться быть надежным партнером для немецких городов, работая с лицензированными операторами (частных арендованных авто). 

Напомним, в ноябре 2019 лондонские власти отказали Uber в продлении лицензии. Компания потеряла ее в 2017 году и с тех пор работала по временному разрешению.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также