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Совет Евросоюза продлил экономические санкции против РФ

Такое решение связано с неполным выполнением взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей.

Совет Евросоюза продлил экономические санкции против РФ
Фото: EPA/UPG

Совет Европейского Союза проголосовал за продление экономических санкций против России до 31 июля 2020 года. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Совета.

Сообщается, что это решение было принято после выступлений президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Решение о сохранении санкций связано с ходом реализации Минских соглашений.

"Поскольку Минские соглашения полностью не выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России. Указанные меры нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также товары двойного назначения", - уточнили в Совете ЕС.

Продлены такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти крупных государственных финансовых учреждений России и дочерних компаний с их мажоритарным участием, зарегистрированных за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных предприятий;
  • запрет импорта и экспорта оружия;
  • запрет экспорта товаров двойного назначения для военных целей или военных конечных потребителей в России;
  • ограничение доступа российской стороны к ряду стратегических технологий и сервисов, которые могут использоваться для добычи и разведки нефти.

Напомним, что лидеры государств-членов Европейского союза договорились о сохранении санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев.

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