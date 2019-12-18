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Россия запретила украинские клизмы и маточные кольца

Правительство РФ расширило список товаров, запрещенных ко ввозу.

Россия запретила украинские клизмы и маточные кольца
Фото: shprici.com.ua

Российская Федерация расширила список запрещенных к ввозу товаров из Украины.

Об этом говорится в постановлении российского правительства №1685 от 16 декабря.

Так, в список запрещенных товаров, среди прочего, вошли кружки Эсмарха (клизмы), грелки, спринцовки, маточные кольца и другие медицинские принадлежности.

Также под запретом оказались радиаторы, детали для насосов и прочие товары.

Кроме того, список запрещенных товаров также пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами.

Отмечается, что запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным. Например, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления постановления в силу.

Напомним, также РФ ввела санкции против пятерых нардепов Одесского горсовета партии мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам", и вывела из-под ограничений гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа и депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе.

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