Город тысячи строительных кранов. Как меняется Берлин

Берлин - один из самых развитых и богатых городов Европы. Всему причиной - креативный класс. Однако в глазах многих европейцев он остается дешевым и свободным. Так ли это? Мы съездили в немецкую столицу, чтобы разобраться.

Фото: предоставлено автором

Потерянный Берлин

Удивительно, Берлин у разных поколений украинцев ассоциируется абсолютно с разными вещами. У молодёжи – это клубы, тусовки, развитая культурная сцена и дух свободы. У людей постарше, скорее всего, воспоминания будут связаны с ГДР и периодом оккупации части Германии Советским Союзом. И не обязательно с танками у «Чекпоинт Чарли». Чаще даже с бытовыми товарами, которые привозили в Украину те немногие, кто мог попасть «за границу» или через небольшой официальный импорт. Одежда, обувь, детские игрушки и даже пылесосы, которые в глазах многих казались или были гораздо лучшего качества чем те, которые производили для советских «республик».

Фото: предоставлено автором

Сейчас Берлин остается чуть ли не самым популярным местом отпуска среди молодежи, прыгающей на ближайший рейс RyanAir, дабы провести неделю в немецкой столице. Но до того, как самый большой город в стране превратился еще и в мекку культурного туризма – он прошел длинный путь.

В 1990-е, после падения стены, Берлин несколько выпал из восточноевропейского нарратива. ГДР больше не было, а новой немецкой столице просто нечем было привлечь к себе внимание простого обывателя. Конечно, те, кто украинцы, которые продолжали интересоваться Германией, всегда держали в уме, что происходит в сердце немецкой политики, переехавшей после объединения страны из Бонна. Но знаменитые клубы еще не появились, модные галереи не открылись или оставались исключительно внутренним явлением, а мигрантов город отталкивал своей депрессивностью и высокой безработицей. Да и своих проблем в эти годы в Украине хватало.

Фото: предоставлено автором

Естественно, это чуть меньше касалось Западного Берлина, но и там не было столь привлекательно, как ныне: тогда там столкнулись с гораздо более комплексными вопросами интеграции части города в современный, развитый мир. Было явно не до туристов и новых рабочих рук из-за пределов Германии.

Лучше всего тогдашние проблемы немецкой столицы показали в фильме «Гуд бай, Ленин» Вольфганга Беккера. Он вошел в сто лучших фильмов в истории по версии журнала Empire. Со всеми этими пустующими домами, бегущими в открытое окно возможностей восточными немцами и огромным количеством граждан, вмиг оказавшимися в другой стране. Стране, которая жила по абсолютно другим правилам.

Фото: предоставлено автором

В сознание многих жителей ГДР настолько въелись десятилетия жизни за «Стеной», что до сих пор их привычки отличаются от западной части Германии. В уже объединенном городе на востоке продолжают читать свою газету - Berliner Zeitung, а в западной части - Der Tagesspiegel. Запад всё еще зажиточнее востока.

В первые же годы промышленность бывшей ГДР не выдержала конкуренции, а тысячи жителей Берлина оказались безработными. Вмиг трабанты оказались никому не нужны, как и текстильные фабрики, выпускавшие одежду, которую в Германии никто бы не носил. Повезло лишь заводу игристых вин Rotkäppchen, но основные его мощности были не в Берлине, а во Фрайбурге.

Конечно, это не значит, что Берлину было совсем нечего предложить – просто большинству крупных компаний, основанных в городе пришлось из него уехать и оставить лишь второстепенные офисы. Так, Deutsche Bank основал новую штаб-квартиру во Франкфурте, экономической столице Германии, а финансисты из Allianz – выбрали Мюнхен. Как и Siemens, Osram и многие другие.

Фото: предоставлено автором

Главное - креативный класс

Поэтому перед немецким правительством в 90-х стояла нетривиальная задача: восстановить крупнейший город страны – единственный разделенный на две абсолютно разные части.

И у них появился план. Сперва в Берлин переехали почти все министерства, дав толчок к экономическому росту и общей привлекательности города. Релокация чиновников очень помогла городу запустить цепочку развития: вскоре крупные немецкие компании начали открывать в городе новые штаб-квартиры. Государственный Deutsche Bahn и вовсе построил гигантский офис, один из самых высоких в довольно малоэтажном Берлине.

В город сразу же пришли влиятельные немецкие медиа: Deutsche Welle открыли большую студию, Spiegel – офис на две сотни человек, прямо возле зданий Бундестага. Даже TAZ, у которых вечно проблемы с финансированием, смогли открыть крутой современный офис на пять этажей недалеко от центра, перенеся туда все свои операции.

Фото: spiegel.de

Но всего этого не было бы, если бы в город не пришел так называемый «креативный класс». Дело в том, что у Берлина было несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с другими немецкими городами. Первое – он большой. В целом, Германия – это страна небольших городов, но гигантских агломераций. Так, на 88 миллионов немцев – всего четыре населенных пункта, где живет больше миллиона – Берлин, Гамбург, Мюнхен и Кельн. При этом, только в округе последнего живет больше шести миллионов человек.

Берлин среди них самый большой, по населению он опережает другие города в два-три раза. А это уже дает хорошую возможность для кооперации. В нём всегда что-то происходит, в отличие от многих немецких городков живущих тихой и размеренной жизнью. А это берлинское «движение» привлекало, в первую очередь молодых немцев.

Второе, – Берлин был дешевым и во многом остается дешевле других крупных немецких городов. Это зазывало недовольных высокой ценой аренды и, в общем, стоимостью жизни. Тех, кто не видел себя сидящим круглые сутки в офисе в погоне за высокой зарплатой и новым BMW. То есть, молодых, бедных, но при этом активных людей, живущих искусством и часто не находящих себя в консервативном немецком обществе.

Фото: предоставлено автором

Известный многим дух свободы немецкой столицы создали именно недовольные немецкой закостенелостью немцы. И лишь потом, спустя годы, начали приезжать иностранцы, создавая тот мультикультурная город, которым Берлин стал сейчас.

Так, уже в 1994 году в Берлине австрийский режиссер порнофильмов Кирстен Крюгер открыл фетиш-клуб KitKat, до сих пор считающийся знаковым местом на культурной карте Европы. В KitKat можно было всё, и сам он был возможен только в Берлине.

Фото: предоставлено автором

Через четыре года в здании старой электростанции откроется клуб Ost-gut, позже переименованный в Berghain и ставший к середине нулевых легендарным. Его включают практически во все путеводители по городу, называя чуть ли ни главной достопримечательностью. Наравне с Бранденбургскими воротами и East-Side Gallery, находящихся от Berghain буквально в двух кварталах.

В какой-то момент Берлин негласно стал культурной столицей Европы. Городом, где можно было дешево жить. Где художник может делать то, что он захочет, и реализовать любые свои фантазии. Столицей не только Германии, но и техно, экспериментов, неформатного искусства.

Подорожание свободы

Но не только художников начал привлекать Берлин. Вместе с людьми искусства в город приехали и инженеры, айтишники, бизнесмены. Во многом по той же причине – большое количество качественной рабочей силы при низких затратах. В первую очередь это привлекло стартапы, многие из которых вскоре стали успешными. Zalando, основанная в 2008 году компания электронной коммерции, теперь оперирует во всех странах ЕС с прибылью в 6 миллиардов евро в год. А её название теперь светит гигантскими буквами прямо возле Mercedes-Benz Arena – в одном из самых дорогих районов города.

Фото: navi.gg Здание крытого стадиона Mercedes-Benz Arena

Delivery Hero, сервис по доставке еды, за восемь лет обосновался в 40 странах и получил 400 миллионов заказов через платформу. Теперь даже крупные американские компании вроде Epic Games, открывают офисы в Берлине, а не в, скажем, дорогом Гамбурге. Им проще найти людей, которые готовы и могут работать за меньшую зарплату, не будучи ограниченными проработанными и прибыльными бизнес-схемами. Делая продукты, которые были бы слишком рисковыми в других немецких городах.

В результате Берлин стал первым городом в стране по экономическому росту, ежегодно создавая больше 40 тысяч новых рабочих мест, что, в свою очередь, привлекает еще больше компаний, которые открывают свои представительства в немецкой столице. Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то можно увидеть гигантское количество строительных кранов. По количеству новой жилой и офисной площади Берлин – один из первых в стране, но городу всё равно не достает больше 200 тысяч квартир для удовлетворения спроса.

Фото: предоставлено автором

И всё это приносит новые проблемы. Так, Берлин стремительно дорожает. За три года аренда жилья в среднем начала стоить на 5-6% больше. За последние полтора десятилетия цены выросли вдвое, что сильно меняет структуру населения города. Многим жителям приходится переезжать в другие районы, поскольку зарплаты так быстро не растут.

Берлин всё еще считается среди немцев хорошим местом для начала карьеры – местом, где легко найти первую работу. Но доходы там низки. В то же время жизнь там дорожает. Цены растут из-за огромного количества экспатов и крупных компаний, которые перевозят своих высококвалифицированных рабочих вместе с сохранением большего оклада из других регионов.

Фото: предоставлено автором

По словам Торбена Хайнемана, главы департамента городского планирования Лейпцига, многие из Берлина теперь переезжают в его город, где внутренних мигрантов становится только больше. Другие города Бранденбурга предлагают более дешевое жилье при том же уровне зарплат, они более эффективно сражаются с джентрификацией. Кроме того, как говорит Хайнеман, и транспортная доступность в Лейпциге лучше, и уровень преступности ниже.

Сами жители Берлина жалуются, что «richtige Berliner sieht man kaum noch» - «здесь уже трудно встретить настоящего берлинца». Кому-то это нравится, кому-то – нет. Но проблема есть, и недавно городские власти попробовали её решить заморозкой арендных ставок в городе. Причем арендодатель не вправе повышать цену даже для следующего жильца, сдавая помещение по такой цене, какая была в момент выхода на рынок. В случае, если вы сможете доказать, что стоимость выросла, через суд можно будет получить компенсацию.

Пока неизвестно, будут ли такие меры эффективны – но опыт других городов показывает, что другого выхода у муниципалитетов просто нет.

Фото: предоставлено автором

В принципе, это то, с чем сталкивается любая европейская столица - и Амстердам, и Париж и прочие. Перегретый рынок жилья, который вытеснил жителей города на окраины или в пригороды, оставив центры под офисы и туризм. В Берлине, к счастью, этого пока не произошло, но с каждым годом изменения всё заметнее.

Дорогие места вытесняют дешевые, на месте семейной кондитерской открывается модный бутик, а в Митте, центре, кажется действительно можно встретить всё меньше берлинцев. Популярные клубы превратились из репрезентации немецкой контркультуры в техно для туристов, на входе в которые можно услышать все языки мира, кроме, пожалуй, немецкого.

Это не плохо и не хорошо, просто Берлин проходит трансформацию и с каждым годом становится другим. Богаче, развитее. Однако он всё еще сохраняет дух, который кто-то мог бы назвать «безалаберностью» и «хаосом», но мы остановимся на том, что это настоящая свобода.