Экс-боец белорусского "эскадрона смерти" признался в убийствах оппозиционеров

Юрий Гаравский заявил об участии в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад.

Бывший боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский участвовал в похищении и убийстве противников президента Александра Лукашенко 20 лет назад.

В интервью DW он рассказал, как были похищены и убиты оппозиционные политики, добивавшиеся отставки Лукашенко. Весной и осенью 1999 года в Минске исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. В их числе был и сам Юрий Гаравский.

По его словам, приказ о задержании бойцам отдавал создатель СОБРа подполковник Дмитрий Павличенко. Он же, как заявляет Гаравский, и застрелил политиков и бизнесмена.

Бывший собровец убежден, что об этих убийствах знали высшие должностные лица Беларуси - тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Гаравский считает, что в курсе был и президент Лукашенко, но утверждать это не берется. "Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов - ничего такого нет", - говорит Гаравский.

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. СОБР он называет "эскадроном смерти под руководством Павличенко". "Не может быть, чтобы эти похищения и убийства произошли без согласия - мягко выражаясь - очень-очень высокопоставленных чиновников. Когда я это говорю, я думаю о президенте Беларуси", - заявил Пургуридес DW.

Юрий Гаравский бежал из Беларуси в октябре 2018 года, опасаясь преследований. Сейчас 41-летний белорус находится в одной из европейских стран, где он попросил убежища. В данный момент его ходатайство находится на стадии рассмотрения. В русскую редакцию DW Гаравский обратился сам в сентябре 2019 года. Он утверждает, что готов рассказать все, что ему известно, под присягой в суде.

При этом в ответах Гаравского на некоторые вопросы DW чувствовалась недосказанность. Так, не до конца ясно, как именно ему удалось бежать из Беларуси, чем он занимался после увольнения из СОБРа. Однако Юрий Гаравский предоставил DW оригиналы и копии документов, подтверждающих его личность и историю.

Как сообщалось, в 2010 российский телеканал НТВ показал фильм под названием "Крестный батька", посвященный полностью Лукашенко и ситуации с нарушениями прав человека в Беларуси. Глава государства в нем представлен жестоким диктатором.

Авторы фильма напомнили о пропавших оппонентах президента (при этом приводится версия, согласно которой, в частности, бывший глава МВД Юрий Захаренко был похищен по указанию президента) и упрекали его в отходе от союзнических отношений с Россией.