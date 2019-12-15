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В Италии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали весь город

Бомба метровой длины содержала около 40 килограммов тротила. 

В Италии из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали весь город
Фото: https://bari.repubblica.it/

В италийском городе Бриндизи около 54 тысяч жителей эвакуировали из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны. Об этом 15 декабря сообщает La Repubblica.

"Горожане должны были покинуть свои дома до 8 утра 15 декабря. Воздушный и железный движение в городе также временно останавливали. Улицы патрулювалися с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город", - говорится в сообщении.

Бомба метровой длины содержала около 40 килограммов тротила. Предполагается, что взрывчатку английского производства выпустили на город в 1941 году.

Во второй половине дня бомбу обезвредили и позволили жителям города вернуться в свои дома.

Напомним, ранее у берегов Мальты нашли затонувшую британскую подлодку времен Второй мировой войны. Судно подорвалось в 1942 году на немецкой мине.

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