Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
ГлавнаяМир

Строительство "Северного потока-2" планируют продлить до весны 2020

Соответствующую заявку направили в немецкое ведомство морского судоходства.

Строительство "Северного потока-2" планируют продлить до весны 2020
Фото: ИноСМИ

Строительство газопровода "Северный поток-2" планируют продлить до весны 2020 года. Об этом свидетельствует заявка на внесение соответствующих изменений в проект, которую компании-разработчика газопровода AG направила в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии, пишет DW.

Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Ранее сообщалось, что церемония запуска газопровода намечена на 8 января 2020 года.

Газопровод, строительство которого осуществляет ряда европейских компаний, должен пройти по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". По "Северному потоку-2" российский газ будет поставляться в Европу, пропускная способность трубы составит 55 млрд кубометров в год.

Учредителем и единственным акционером Nord Stream 2 является российский концерн-монополист "Газпром". Компания планировала завершить строительство к концу 2019 года. Однако сроки затянулись, так как разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

Против реализации проекта выступает ряд европейских стран, в том числе Украина, которая опасается прекращения транзита российского газа. 

Польша считает "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности ЕС. Соединенные Штаты также уверены, что проект усилит зависимость Европы от поставок газа из России. 

11 декабря Палата представителей Конгресса США согласовала санкции против фирм и отдельных лиц, которые участвуют в реализации "Северного потока-2". Документ ожидает рассмотрения в Сенате США. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также