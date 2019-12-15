США готовятся вывести из Афганистана треть военного контингента

Процесс может затянуться на несколько месяцев.

На следующей неделе США намерены объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди действующих и бывших должностных лиц США.

В настоящее время в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих. По данным источников, после сокращения контингента там останется до 9 тысяч американских военных.

Источники не сообщили, когда начнется вывод военнослужащих, отметив, что это будет поэтапное выведение, которое продлится несколько месяцев.

Объявление о выводе контингента будет сделано после того, как спецпредставитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с талибами, которые были сорваны в сентябре.