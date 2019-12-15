Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
Суд арестовал главного подозреваемого в деле об убийстве Шеремета Андрея Антоненко
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В Харьковской области ребенку в школе оторвало палец петардой
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Россия до сих пор не может поверить, что проиграла Украине в газовом споре, - Резников
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Зеленский назвал пять составляющих "формулы будущего" Украины
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
"Нафтогаз" озвучил цену на газ для населения в январе 2020
ГлавнаяМир

США готовятся вывести из Афганистана треть военного контингента

Процесс может затянуться на несколько месяцев.

США готовятся вывести из Афганистана треть военного контингента
Фото: EPA/UPG

На следующей неделе США намерены объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники среди действующих и бывших должностных лиц США.

В настоящее время в Афганистане насчитывается от 12 до 13 тысяч военнослужащих. По данным источников, после сокращения контингента там останется до 9 тысяч американских военных.

Источники не сообщили, когда начнется вывод военнослужащих, отметив, что это будет поэтапное выведение, которое продлится несколько месяцев.

Объявление о выводе контингента будет сделано после того, как спецпредставитель по примирению в Афганистане Залмай Халилзад возобновил дипломатические переговоры с талибами, которые были сорваны в сентябре.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также