Меркель и Путин обсудили итоги "нормандского саммита" и "Северный поток-2"

Германская сторона пока этот разговор не комментировала.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Меркель, а стороны обсуждали, в частности, транзит российского газа через территорию Украины и результаты "нормандского саммита".

"Дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в «нормандском формате», на котором согласованы некоторые шаги по реализации Минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на востоке Украины... Затронуты также актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток - 2»", - заявили в пресс-службе российского президента.

Сообщается, что Меркель и Путин договорились о поддержании контактов на различных уровнях.

Также в стороны обсуждали ливийский кризис.

Германская сторона пока этот разговор не комментировала.

Напомним, 9 декабря в Париже Меркель провела двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Путиным. Подробнее об итогах саммита читайте в материале LB.ua "Нормандский саммит: не мир, а газ".