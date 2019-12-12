Меркель девятый раз подряд возглавила список самых влиятельных женщин Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель в девятый раз подряд признана журналом Forbes самой влиятельной женщиной мира.

Об этом свидетельствует свежий рейтинг, обнародованный на сайте Forbes в четверг.

Второе место заняла глава Европейского центрального банка Кристин Лагард (донедавна - глава Международного валютного фонда), третье - спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Также в десятку самых влиятельных женщин вошли новый президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, гендиректор General Motors Мэри Барра, филантроп Мелинда Гейтс, президент американской компании по управлении активов Fidelity Investments Эбигейл Джонсон, глава банковской группы Santander Ана Ботин, гендиректор IBM Джинни Рометти и гендиректор Lockheed Martin Мерилин Хьюсон.

Американская телеведущая Опра Уинфри стала 20-й, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден - 38-й, королева Великобритании Елизавета II - 40-й, дочь американского президента Иванка Трамп - 42-й, глава европейской дипломатии Федерика Могерини - 67-й, певица Рианна - 61-й, певица Тейлор Свифт - 71-й, президент Словакии Зузана Чапутова - 80-й, теннисистка Серена Уильямс - 81-й, премьер-министр Сербии Ана Брнабич - 88-й.

На сотом месте - экоактивистка Грета Тунберг.

Украинок в этом списке нет.