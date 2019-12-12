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Помпео опроверг слова Лаврова о том, что он не обсуждал вмешательство в выборы с Трампом

Госсекретарь США заявил, что глава МИД России "не совсем точно отражает мои воспоминания" об этой встрчее. 

Помпео опроверг слова Лаврова о том, что он не обсуждал вмешательство в выборы с Трампом
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь Майк Помпео опроверг слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что они не обсуждали влияние РФ на американские выборы с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Hill.

"Я отправлюсь в Белый дом, чтобы рассказать подробности того, что было сказано. Я никогда не обсуждаю то, что говорит президент в приватных обстоятельствах, но я могу сказать вам, что заявление министра иностранных дел Лаврова не совсем точно отражает мои воспоминания об этой встрече", - заявил Помпео журналистам.

Таким образом он прокомментировал заявление Сергея Лаврова на брифинге, что он с Трампом "фактически даже не обсуждал выборы". При этом сам американский президент в Twitter писал о том, что этот вопрос поднимался.

Напомним, 7 декабря Washington Post со ссылкой на анонимные источники написали, что Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне после встреч глав России, Украины, Франции и Германии в "нормандском формате". Отмечалось, что стороны рассмотрят темы, "болезненные для США и России".

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что если Россия попытается вмешаться в выборы президента США, те примут ответные меры.

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